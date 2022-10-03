بحث الخطوات الاجرائية للتقييم العالمي المتعلق بالعمل الكشفي

الوكيل الاخباري - بحثت مديرة التطوير المؤسسي في الإقليم الكشفي العربي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية القائدة مي عبد الهادي، اليوم الاثنين مع مدير جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية خليل العمايرة، اخر الخطوات الإجرائية للتقييم العالمي (GSAT) التي اطلقته الجمعية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية/ الإقليم العربي.



و أشادت عبد الهادي في بيان اليوم الاثنين، بالنتائج الأولية بالمتطلبات المؤسسية الخاصة بالجمعية وعلاقتها بالمنظمة الكشفية العالمية، وتحقيق نظام الحوكمة والشفافية والتطوير المؤسسي، والوفاء بمتطلبات إطار العمل الاستراتيجي للجمعية وبالإدارة النزيهة والتواصل وكسب التأييد والصورة العامة وبتحقيق خطة واضحة لعمل الراشدين في الحركة الكشفية والإرشادية.

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