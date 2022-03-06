بحث تعزيز ثقافة الابداع والابتكار بالكرك

الوكيل الاخباري - أكد مدير مركز ريادة الأعمال في جامعة مؤتة، الدكتور وليد الرواضية، حرص الجامعة على تعزيز ونشر ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب وبخاصة طلبة الجامعات.



وقال خلال لقائه اليوم الاحد منسقة مكتب حاضنة اعمال (TTI) بالكرك المهندسة اسلام النوايسة بحضور عدد من الطلبة، إن الجامعة تسعى إلى تعزيز مبدأ التشاركية مع المجتمعات المحلية، ومؤسسات المجتمع المحلي في قطاع الريادة والابتكار لا سيما في المجالات التعليمية، مشيرا إلى جهود الجامعة في تفعيل المبادرات الشبابية في مختلف الظروف.

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