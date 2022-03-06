الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

عجلون: مؤتمر مستشفى الإيمان يوصي بتعزيز حماية الكوادر الطبية

بحث تعزيز ثقافة الابداع والابتكار بالكرك

رئيس المجلس الأوروبي: الحرب الروسية الأوكرانية فتحت أعيننا

حوارية عن قرار مجلس الامن المتعلق بالشباب بإربد

كما كل عام.. سعوديون يروجون للسياحة في شمال المملكة ويلقبونها بـ"سويسرا العرب" - فيديو وصور

ندوة بالأردنية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

جونسون يتعهد بالعمل مع الشركاء لتعزيز دفاعات أوكرانيا

مأدبا : محاضرة بمناسبة ذكرى تعريب الجيش

محافظ الكرك يستقبل الرحال فجر أبو زايد

وفيات كورونا في العالم تلامس 6 مليون وفاة

الأحد، 06-03-2022 11:51 م

بحث تعزيز ثقافة الابداع والابتكار بالكرك

d


 الوكيل الاخباري - أكد مدير مركز ريادة الأعمال في جامعة مؤتة، الدكتور وليد الرواضية، حرص الجامعة على تعزيز ونشر ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب وبخاصة طلبة الجامعات.

وقال خلال لقائه اليوم الاحد منسقة مكتب حاضنة اعمال (TTI) بالكرك المهندسة اسلام النوايسة بحضور عدد من الطلبة، إن الجامعة تسعى إلى تعزيز مبدأ التشاركية مع المجتمعات المحلية، ومؤسسات المجتمع المحلي في قطاع الريادة والابتكار لا سيما في المجالات التعليمية، مشيرا إلى جهود الجامعة في تفعيل المبادرات الشبابية في مختلف الظروف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202110163848685371610

عجلون: مؤتمر مستشفى الإيمان يوصي بتعزيز حماية الكوادر الطبية

2202227201932814850476

حوارية عن قرار مجلس الامن المتعلق بالشباب بإربد

FNAkoSCXoAQV4mn

كما كل عام.. سعوديون يروجون للسياحة في شمال المملكة ويلقبونها بـ"سويسرا العرب" - فيديو وصور

320223205818275235331

ندوة بالأردنية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

2202213133136509382789

مأدبا : محاضرة بمناسبة ذكرى تعريب الجيش

f

محافظ الكرك يستقبل الرحال فجر أبو زايد

أخبار متعلقة
226929

افتتاح وحدة تخطيط الدماغ بمستشفى الكرك الحكومي

2202222225156895100460

شؤون الطلبة بمؤتة تناقش آلية تنفيذ برامج الريادة

220221785149536073280

افتتاح ورشة الطاقة المتجددة بجامعة مؤتة

www

نقابة الصحفيين تُكرم رئيس جامعة مؤتة

جامعة مؤتة

جامعة مؤتة تعلن عن شواغر وظيفية في كلية الطب

2202211194926197821059

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي