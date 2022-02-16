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الأربعاء، 16-02-2022 01:24 م

بخيت: لدينا القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية للعقبة

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الوكيل الإخباري - أطلع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيث رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة على التوجهات المستقبلية للمنطقة وبحث استراتيجية عمل السلطة وأهم المشاريع الاستثمارية القائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بحضور مجلس مفوضي السلطة.

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وعرض بخيت خلال اللقاء لخطة العمل الإستراتجية للسلطة، مؤكداً أنها ومنذ انطلاقتها عام 2001 تسعى إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي والازدهار والرفاهية لمدينة العقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام ضمن رؤية تنموية واقتصادية شاملة تحكمها الحكومة الرشيدة في اطار القانون.


كما عرض الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الخاصة وأهم الاستثمارات القائمة، الى جانب التعريف بجهود السلطة في مجال التسويق لمنتج العقبة سياحياً واستقطاب السياحة من مختلف الدول الى منطقة المثلث الذهبي العقبة ووادي رم والبتراء، وذلك ضمن خطة عمل السلطة السياحية للعامين القادمين 2022-2023، مشيراً الى أن العقبة تمتلك القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.


من جهته ثمن الطباع خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء جهود السلطة كإحدى المؤسسات الرائدة في تمكين مدينة العقبة لتصبح مقصداً استثمارياً وسياحياً وتجارياً عالمياً على البحر الأحمر، مشيراً الى دور جمعية رجال الأعمال الهام في إبراز العقبة كوجهة استثمارية رائدة وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة العقبة وذلك من خلال مجالس الأعمال المشتركة التي ترتبط الجمعية بها مع مختلف الفعاليات الاقتصادية على المستوى العربي والدولي.


من جانبهم عرض أعضاء مجلس إدارة الجمعية الحضور محمد البلبيسي، المهندس عبد الرحيم البقاعي، ميشيل نزال، أيمن علاونة، صلاح البيطار، ومدير عام الجمعية طارق حجازي، عدداً من المعيقات التي تواجه المستثمرين، مشيرين الى تحقيق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، تخللها تنفيذ حزمة من المشاريع الناجحة، التي ساهمت في توفير فرص عمل واعدة للعمالة الأردنية، وما يزل هناك العديد من المشاريع الواعدة قيد الدراسة والتنفيذ.


وشددوا على أهمية العمل الجاد والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والعام، لتعزيز مكانة العقبة كبيئة استثمارية جاذبة وزاخرة بالفرص المتنوعة وذلك لإتاحة المجال لتحويل جميع الأفكار الاستثمارية الى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، مؤكدين اهمية التوافق بين السلطة والجمعية على ايجاد آليات لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين بشكل عام.


وتم خلال اللقاء الاطلاع على أهم المشاريع الاستراتجية والتطويرية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وزيارة ساحة الثورة العربية الكبرى، وموقع الممشى التجاري، وكذلك موقع الممشى الجنوبي والاطلاع على مشروع المنطقة المائية وهو قيد الإنشاء وكذلك زيارة نادي الرياضات الجوية.


الى ذلك، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الدوري في مدينة العقبة لأول مرة جرى خلاله بحث أهم المواضيع التي تخص الاستثمار خاصة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 




 

 


 

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