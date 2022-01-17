حوارية في إربد حول تقييم احتياجات المجتمع المحلي

الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات إربد النموذجي، التابع لمديرية شباب إربد، وبالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، اليوم الاثنين، جلسة حوارية ضمن مشروع "شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعيا واقتصاديا"، وذلك لتقييم احتياجات المجتمع المحلي وتحديدا فئة الشباب.

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وشارك في الجلسة التي تمثل الانطلاقة الرسمية للمشروع في محافظة إربد قادة المجتمع المحلي وممثلون عن القطاع الشبابي والمراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب إربد.



وتحدثت مديرة الجلسة المشرفة، فاطمة البطاينة، عن نتائج التقييم التي تمت ضمن برامج المشروع لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي في قصبة إربد وتحديدا احتياجات الشباب ضمن الفئة العمرية من 17- 24 عاما وفي عدة قطاعات.



بدوره، قدم ممثل مؤسسة نهر الأردن، محمد مقابلة، وفريق "رايس" شرحا مفصلا عن ماهية المشروع وأهدافه من حيث تثقيف الشباب وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا ليصبحوا روادا للتغيير الايجابي، وقياديين داخل مجتمعاتهم المحلية، وذلك عن طريق إجراء الدراسات وتنفيذ المشاريع الابتكارية، وتنفيذ حملات كسب التأييد وتطوير القدرات التقنية والمهارات التكنولوجية لدى جيل الشباب.