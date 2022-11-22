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الثلاثاء، 22-11-2022 05:45 م

بدء أعمال تأهيل حديقة الشهيد في المنارة

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الوكيل الاخباري - بدأت أمانة عمان، اليوم الثلاثاء، أعمال تأهيل حديقة الشهيد في منطقة المنارة، ضمن مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن من خلال العمالة المكثفة / العمل مقابل الأجر، الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وأعرب نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة المهندس حسام النجداوي، عن شكره للوكالة الألمانية ومنظمة "اكتد" على التعاون المثمر في تنفيذ مشاريع تهدف لزيادة الاندماج والتواصل الاجتماعي والثقافي، وتوفير مساحات ترفيهية وصحية، إضافة إلى تحسين الظروف البيئية مع المحافظة على التنوع البيئي .

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