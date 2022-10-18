الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

بدء استقبال طلبات الاستفادة من قطع الأراضي السكنية في الكرك

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الثلاثاء، 18-10-2022 11:15 م

بدء استقبال طلبات الاستفادة من قطع الأراضي السكنية في الكرك

تعرف-على-محافظة-الكرك


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم الثلاثاء عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من قطع الأراضي السكنية المفروزة والمخدومة بالطرق والمياه والكهرباء في مشروعي زحوم والعدنانية في محافظة الكرك وذلك ضمن البرنامج الوطني للإسكان.

ودعت الراغبين من أبناء محافظة الكرك بتقديم طلبات استفادة، مراجعة مندوبي المؤسسة المتواجدين في دار محافظة الكرك للإطلاع على شروط الاستفادة والوثائق المطلوبة اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

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