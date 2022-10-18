بدء استقبال طلبات الاستفادة من قطع الأراضي السكنية في الكرك

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم الثلاثاء عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من قطع الأراضي السكنية المفروزة والمخدومة بالطرق والمياه والكهرباء في مشروعي زحوم والعدنانية في محافظة الكرك وذلك ضمن البرنامج الوطني للإسكان.



ودعت الراغبين من أبناء محافظة الكرك بتقديم طلبات استفادة، مراجعة مندوبي المؤسسة المتواجدين في دار محافظة الكرك للإطلاع على شروط الاستفادة والوثائق المطلوبة اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

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