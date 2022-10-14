الخرابشة: نعمل على تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ان العمل جار على تحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير الشبكة الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في توليد الكهرباء.

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جاء ذلك خلال زيارة الوزير الخرابشة ل(شركة 50 Hertz ( والتي تعتبر من اكبر شركات النقل الكهربائي في المانيا وتعمل على تشغيل نظام نقل الكهرباء في شمال وشرق ألمانيا وتعد رائدة في مجال ادماج الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.



واشاد الوزير الخرابشة بهذا الخصوص بالدعم الذي يقدمه برنامج الشراكة الاردنية الالمانية للمشروع لافتا الى انه سيكون للخبراء من شركة ايليا جروب دور في بناء القدرات والاطلاع على الخبرات للوصول الى تحقيق المستهدف.

واكد الوزير الخرابشة قدرة الأردن على إنجاز المشروع، نظرا للعمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتوافر البنية التحتية والبيئة الملائمة لذلك.



والتقى وزير الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة ستيفان كابفيرر، الذي استعرض مشاريع الشركة الحالية ورؤيتها المستقبلية بالوصول الى 100% طاقة متجددة بحلول عام 2032، وسيكون لمشاريع الربط مع الدول المجاورة لالمانيا دور كبير في ذلك.



ولدى زيارة الوزير الخرابشة لمركز التحكم الكهربائي في الشركة، استمع الى عرض عن اعمال مركز التحكم واجراءات العمل بما يضمن استدامة التيار الكهربائي.



ورافق الوزير الخرابشة في الزيارة مديرة التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة المهندسة شروق عبدالغني.