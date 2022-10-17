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الإثنين، 17-10-2022 10:30 م

توزيع الكهرباء : إنهاء عطل على مغذّي المغطس

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الوكيل الاخباري - أوضحت شركة توزيع الكهرباء ان كوادرها تعاملت اليوم الاثنين، مع عطل على مغذّي المغطس والّذي يغذّي منطقة الجوفة وجزء من الكفرين نتيجة احتراق أعشاب تحت الخطّ، مما أدّى إلى انقطاع أسلاك الشبكة ناتج من طرف ثالث.

وعملت كوادر الدفاع المدنيّ على إخماد الحريق، في حين عملت كوادر الشركة على إعادة التيّار لجميع المشتركين على ذلك المغذّي.

وقالت في بيان اليوم أنّ فرقها الفنّيّة بذلت جهوداً كبيرة لتغذية جميع المشتركين المتأثّرين من انقطاع التيّار الكهربائيّ في مناطق ظهرة الرمل، ومزرعة جامعة البلقاء، والكرامة، والسكنة، وجزء من الشونة الجنوبيّة، وجسر الملك حسين، بسبب سقوط حجارة كبيرة على أعمدة شبكات الضغط المتوسّط ممّا أدّى إلى تكسّرها أثناء أعمال توسعة طريق العارضة.

وبينت الشركة، أنّ الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة من عصر الاثنين، حيث أدّى إلى عطل على جزء من خطّ الضغط المتوسّط( سدّ الكرامة) من محطّة تحويل الصبيحيّ الرئيسيّة، حيث قامت كوادر الشركة بالتعامل مع الانقطاع.

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