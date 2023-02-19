بدء استقبال طلبات التسجيل إلكترونيا بمؤسسة التدريب المهني

الوكيل الإخباري - بدأت مؤسسة التدريب المهني، الأحد، باستقبال طلبات القبول والتسجيل للدور الأول للعام التدريبي 2023/ 2024، بعد أن أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات الملتحقين الجدد ببرامج المؤسسة التدريبية ضمن التخصصات المتاحة.

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وقال المدير العام لمؤسّسة التّدريب المهني أحمد الغرايبة في تصريحٍ صَحفي، إنّ المؤسسة بدأت في استقبال طلبات الانضمام لبرامجها التدريبية النوعية في معاهد المؤسسة إلكترونياً باستخدام نافذة التسجيل الإلكتروني للأردنيين ولجميع الجنسيات، مضيفا إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى 12 الشهر المقبل.



وأكد الغرايبة أنَّ القبول والتسجيل الإلكتروني يأتي ضمن عملية التحول الرقمي بحيث تتوافق مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واهتمامهما بتطوير منظومة التدريب المهني ليتوافق المعايير الدولية، ولتسهيل وصول خدمات التسجيل والدفع الإلكتروني للشباب والشابات بالمحافظات كافة، مؤكداً أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل أيضاً زيارة أقرب معهد تدريب مهني للمساعدة في عملية القبول والتسجيل.



وأشار إلى أهمية الالتحاق بالتدريب المهني والتقني كخيار استراتيجي لبناء الوطن ومكافحة الفقر والبطالة، مبينا أن المؤسسة تعمل على تفعيل التوجيه المهني والإرشاد وربط البرامج المطروحة بحاجات سوق العمل، والشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث المناهج وتحسين القدرات الإدارية والفنية للموارد البشرية لتواكب التطور الحاصل في سوق العمل.



وأكد الغرايبة، أن أعدادا كبيرة من حملة الشهادات توجهوا للتدريب المهني لاكتساب مهارات جديدة وإيجاد فرص عمل لهم في السوق المحلي والإقليمي ما يؤكد تغيير النظرة المجتمعية وتحسن صورة التدريب المهني لدى المجتمع عموماً والشباب خاصة، مشيرا إلى التحاق قرابة 1500 من حملة الشهادات العليا ببرامج مؤسسة التدريب المهني.



وقال مدير القبول والتسجيل رمزي الحروب، إنّ للملتحقين في معاهدِ التدريب المهني مزايا متعددة منها: التدريب مقابل رسوم رمزية، والحصول على شهادةٍ معتمدة ومعترف بها لدى ديوان الخدمة المدنية مع إمكانية استبدالها بشهادةِ مزاولة المهنة، إلى جانب تنوع البرامج التدريبية وشموليتها للحصول على فرص عمل حقيقية.



وبين أن شروط القبول والتسجيل والوثائق المطلوبة موجودة في نافذة التسجيل الإلكتروني المعلن عنه، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على البرامج التدريبية المعتمدة في معاهد المؤسّسة بالمحافظات كافة.

