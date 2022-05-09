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الإثنين، 09-05-2022 10:41 ص

بدء استقبال طلبات القروض لمزارعي الخضار

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي عن بدء استقبال طلبات القروض دون فوائد لمزارعي الخضار وتمكين المرأة والشباب في الريف.

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وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأثنين، إن هذه المبادرة جاءت تنفيذاً لما ورد في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025، ولا سيما الشق المتعلق بالتزام المؤسسة بتطوير القطاع الزراعي والريفي وتوجيه القروض إلى النشاطات ذات الأولوية والأهمية في القطاع الزراعي، وخصوصاً في ظل التغيرات العالمية والإقليمية في مجالات المناخ والطاقة والأسعار والأثر المتوقع على انخفاض الإنتاج الزراعي ومخزون الأمن الغذائي وارتفاع نسبة البطالة.


وأوضح أن استقبال طلبات القروض بدون فوائد تستهدف القروض التشغيلية لمزارعي (الخضار ) لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي، وقروض إقامة مشروعات تمكين المرأة الريفية، وقروض إقامة مشاريع الشباب المتعطلين عن العمل، وقروض لشراء الأعلاف لمربي الأغنام والأبقار بسقف 4 آلاف دينار كمساعدة لدعم مربي الثروة الحيوانية.


وأضاف أن المؤسسة مستمرة بتوجيه المزارعين إلى المحاصيل الاستراتيجية "القمح، الشعير" من خلال دعمهم وتقديم قروض بأسعار فائدة مدعومة.


 




 

 


 

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