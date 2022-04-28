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الخميس، 28-04-2022 09:42 ص

سعر كيلو الليمون يقفز اليوم إلى 250 قرش

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3246.974 طن، توزعت على 2184.789 طن خضار،830.121 طن فواكه، و 232.64 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 275.696طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 65 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 25 إلى 35 قرش.


وتواصل أسعار الليمون ارتفاعها حيث يبلغ سعر الكيلو من 125 إلى 250 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :

 



 




 

 


 

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