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الأحد، 23-01-2022 04:49 م

انطلاق البرنامج التدريبي للتغطية الإعلامية للانتخابات المقبلة

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الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، بالتعاون مع مركز التدريب في نقابة الصحفيين الأردنيين، أعمال برنامج الدورة التدريبية " التغطية الصحفية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان" والمقرر إجراؤها في آذار المقبل.

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وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، خلال افتتاحه أعمال البرنامج التدريبي، أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية بين الهيئة والإعلام بمختلف أشكاله، والمبنية على الحس الوطني والحيادية والمهنية والمساواة.

 

وأشاد بدور الإعلام في نجاح العملية الانتخابية بمراحلها كافة، منوها إلى أن الهيئة قد أعدت دليلا تدريبيا خاصا بالإعلاميين والصحفيين، وفقا لقانوني الادارة المحلية وأمانة عمان، بهدف التوعية والتثقيف الانتخابي، بالإضافة إلى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين أو العاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطية مجريات العملية الانتخابية، إلى جانب المصطلحات القانونية المستخدمة في العملية الانتخابية بدءاً من مرحلة إعداد الجداول وحتى إعلان النتائج.


وقال مدير مركز التدريب في نقابة الصحفيين الأردنيين عماد عبد الرحمن إن هذا اللقاء سيكون ضمن سلسلة من اللقاءات التي سيعقدها مجلس النقابة لتفعيل شراكته مع المؤسسات الوطنية الفاعلة على صعيد الاستحقاقات الوطنية وتعزيز دور وسائل الاعلام المختلفة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيجري تنظيم دورات تدريبية أخرى في المحافظات.


وبين أن مركز تدريب الصحفيين أخذ على عاتقه تنمية وتعزيز المعارف المهنية في مختلف أشكال وفنون العمل الصحفي والاعلام الرقمي الحديث، مما ينعكس إيجابا على المواطن وتمكينه من اتخاذ قراره المناسب.

 

وأوضح المدرب والمستشار الاعلامي زياد الرباعي، خلال جلسة تدريبية، أهمية أنماط وأساليب تغطية الانتخابات، والتغطية المتخصصة للانتخابات وأنواعها، بالإضافة إلى كيفية وآلية كتابة هذه التغطية، ونشر المفاهيم الانتخابية للمواطنين مما ينعكس ايجابا على أداء الصحفي بشكل خاص والعملية الانتخابية بشكل عام.


واستعرض عضو هيئة التدريس بمعهد الإعلام الأردني الدكتور صخر الخصاونة، التشريعات الناظمة للعمل الصحفي خلال الانتخابات، وأخلاقيات العمل الصحفي والتعاطي مع الأحداث بمهنية وشفافية.


واكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة عبير دبابنة، أهمية هذه اللقاءات في نشر التوعية ونقل المعرفة للصحفيين بصفتهم شركاء حقيقيين في العملية الانتخابية، مثنية على دور نقابة الصحفيين في هذه المبادرة، والتي تتزامن مع استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات المقبلة.


يذكر أن دورة التغطية الصحفية، ستستمر لأربعة أيام متتالية، وتشمل الإعلام والمعايير المهنية والأحزاب والانتخابات والحملات الانتخابية للمرشحين، والاقتراع والفرز والطعون.

 




 

 


 

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