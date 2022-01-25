الكلالدة يوضح حول ربط الترشح والانتخاب بالحصول على جرعتي اللقاح

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن ربط الترشح للانتخابات والمشاركة فيها بالحصول على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لم يبحث بعد.

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وقال الكلالدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أمر الدفاع 35 لم يكن ساري المفعول خلال الانتخابات الأخيرة، متوقعا أن يتم اتخاذ بهذا الشأن في الأيام المقبلة.

وأضاف أنه في حال أوصت الجهات الصحية بربط الترشح والانتخاب بالحصول على جرعتي المطعوم واتخاذ قرار من الحكومة فإن القرار سيطبق على الجميع ولكن الحديث حوله ما زال مبكرا.

وأوضح أنه سيتم منع التجمعات الانتخابية استمرارا لقرارات الحكومة بمنع التجمعات وتحقيقا للتباعد الاجتماعي لضمان عدم انتشار الفيروس وارتفاع الإصابات.

وفي سياق آخر أشار الكلالدة إلى رصد 21 مخالفة انتخابية حتى اليوم الثلاثاء من بينها دعاية انتخابية و7 مخالفات تتضمن شبهات بالتأثير على إرادة الناخبين.

وتابع أن التحقيق ما زال في المخالفات التي تم رصدها، مؤكدا أن المرحلة الحالية من التحضير للانتخابات المقبلة شارفت على الانتهاء.

وبيّن الكلالدة أن مرحلة الترشح للانتخابات تبدأ في 7 شباط المقبل على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام وتخضع بعدها الطلبات للتدقيق والطعون لدى المحاكم في حال رفض أي منها قبل اعتمادها بشكل نهائي.

يشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية ستجرى في 22 آذار المقبل.