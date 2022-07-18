الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في البلقاء

استئناف تركيب وحدات إنارة موفرة في الرمثا والبويضة

الاعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم

بدء امتحانات الشامل العملية يوم الأربعاء المقبل

انطلاق معسكر المسارات التطوعية للإناث في عجلون

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

انطلاق فعاليات معسكر سواعد الانقاذ في الكرك

انطلاق فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي بمناطق في محافظة إربد

أكبر سفينة استكشاف بحثية تواصل دراساتها في خليج العقبة

انهاء خدمات 27 موظفا في وزارة الصحة - اسماء

الإثنين، 18-07-2022 06:40 م

بدء امتحانات الشامل العملية يوم الأربعاء المقبل

420221010937777118349


الوكيل الاخباري - تبدأ يوم الأربعاء المقبل، فعاليات الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل ) للدورة الصيفية لعام 2022 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 تموز الحالي.

وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور أحمد العجلوني أن الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 5253 طالبا وطالبة من 50 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم 5229 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية الجديدة موزعين على 79 برنامجاً، و24 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية القديمة التي جرى وقف القبول فيها اعتباراً من العام الجامعي 2017/ 2018 موزعين على 24 برنامجاً.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بلقاء

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في البلقاء

6202241570195608214

استئناف تركيب وحدات إنارة موفرة في الرمثا والبويضة

8202120112151311347940

الاعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم

720221517927409127207

انطلاق معسكر المسارات التطوعية للإناث في عجلون

2

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

7202217234131950797946

انطلاق فعاليات معسكر سواعد الانقاذ في الكرك

أخبار متعلقة
ffff

عطوة اعتراف بمقتل الطالبة ايمان ارشيد

fffffffffffff

شاهد لحظة انتحار قاتل الطالبة ايمان

الأمن العام

الامن العام : قاتل الطالبة الجامعية يطلق النار على نفسه

wwww

دورة لغة الإشارة الأساسية للصم بالزرقاء الجامعية

عطلة

تعميم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس بالعطلة الصيفية - وثيقة