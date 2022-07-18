بدء امتحانات الشامل العملية يوم الأربعاء المقبل

الوكيل الاخباري - تبدأ يوم الأربعاء المقبل، فعاليات الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل ) للدورة الصيفية لعام 2022 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 تموز الحالي.



وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور أحمد العجلوني أن الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 5253 طالبا وطالبة من 50 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم 5229 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية الجديدة موزعين على 79 برنامجاً، و24 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان العملي حسب الخطط الدراسية القديمة التي جرى وقف القبول فيها اعتباراً من العام الجامعي 2017/ 2018 موزعين على 24 برنامجاً.

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