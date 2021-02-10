بدء امتحانات المستوى بجامعة اليرموك

الوكيل الاخباري -

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بدأت في جامعة اليرموك اليوم الأربعاء امتحانات المستوى للطلبة المستجدين، ممن قبلوا في كليات الجامعة الفصلين الماضيين، ولم يتقدموا للامتحانات بسبب تداعيات جائحة كورونا.وقال مدير دائرة القبول والتسجيل خالد الحراحشة، إن عدد الطلبة الذين سيتقدمون لهذه الامتحانات، 7 آلاف طالب، جرى قبولهم الفصل الدراسي الثاني الماضي من العام الجامعي 2019-2020، والفصل الدراسي الأول الماضي من العام الجامعي 2020-2021، ولكن حالت ظروف الجائحة دون تقدمهم لهذه الامتحانات، فكان القرار وقتها بالتأجيل لحين توفر الظروف المناسبة.وأشار إلى أن جامعة اليرموك اتخذت كافة معايير السلامة والصحة العامة لعقد هذه الامتحانات،على مدار عشرة أيام ، بواقع ثلاث جلسات متباعدة خلال اليوم الواحد.