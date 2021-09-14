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الثلاثاء، 14-09-2021 07:07 ص

بدء تقديم طلبات التجسير بالجامعات الرسمية

وزارة التعليم العالي


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنية الرسمية، اعتبارا من صباح الثلاثاء الموافق 14 أيلول/ سبتمبر، حتى الساعة 12 ليلا يوم السبت 18 أيلول/ سبتمبر.

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وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي، إن التقديم سيكون عبر رابط إلكتروني ( انقر هنا ).


وأوضحت أنه بإمكان الطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 دينارا، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.

 

وأشارت إلى أن الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، منها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في أنحاء المملكة كافة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق.


وطلبت الوزارة من الراغبين في التقديم إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل: تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.


ويمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق، وفق الوزارة.


وأشارت إلى أن فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي:
1. الطلبة الـ 5% الأوائل الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الامتحان الشامل للعام الدراسي 2020 / 2021، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.


2. الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل 68% على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن 70%، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.


3. يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة).

 

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