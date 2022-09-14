بدء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية

الوكيل الاخباري - تبدأ الأربعاء فترة تقديم طلبات الترشح في مقار الغرف الصناعية لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية، والتي تستمر لمدة أسبوعين.

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وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، وفقا لأحكام نظام غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005، وتعديلاته، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.



وعلى الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية، تقديم طلبات الترشح في مقار الغرف الصناعية اعتبارا من الأربعاء 14 أيلول/ سبتمبر، خلال ساعات الدوام الرسمي، ولغاية الثانية من يوم الأربعاء 28 أيلول/ سبتمبر، وفق الهيئة التي تحدثت عن إمكانية الحصول على طلب الترشح الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.



وحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر، موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية.

