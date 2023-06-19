بدء دورة تدريبية حول استخدامات الأسمدة العضوية في الزرقاء

الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الاثنين فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية زراعة الزرقاء بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الزرقاء .



وحضر إنطلاق فعاليات الدورة مساعد محافظ الزرقاء لشؤون السلامة العامة أحمد بني طه ومديرة الزراعة المهندسة إبتهاج الكساسبة ورئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين المهندس زياد المعايطة .



ويشارك في الدورة التدريبية ، التي تستمر يومين ، 25 موظفًا من العاملين في مديرية زراعة الزرقاء والشرطة البيئية ،حيث يشتمل اليوم الأول على محاضرات نظرية ، واليوم الثاني جولة ميدانية وتدريبات عملية في مزارع الدواجن البياض واللاحم ، ومزارع الأغنام ، ومصنع للأسمدة العضوية .

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