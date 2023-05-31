تغيير المسرب والسرعة يتسببان بدهس مواطن في طبربور - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو مشهد مروع لحادث وقع أمس الثلاثاء في منطقة طبربور وأظهر الفيديو مركبة تدهورت وانقلبت على رصيف كان يقف عليه مواطن وتعرض للصدم من ذات المركبة .
من جهتها قالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري" أن حادث صدم مركبة بجسم ثابت رصيف عام ودهس مشاة أدى إلى إصابة متوسطة .
وأضافت أن الحادث وقع بعد دوار محطة الباص السريع باتجاه الزرقاء وتم تعليل سبب الحادث تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركب.
حادث دهس مروع في طبربور أمس pic.twitter.com/CZacRR3CaZ— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 31, 2023