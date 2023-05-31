تغيير المسرب والسرعة يتسببان بدهس مواطن في طبربور - فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو مشهد مروع لحادث وقع أمس الثلاثاء في منطقة طبربور وأظهر الفيديو مركبة تدهورت وانقلبت على رصيف كان يقف عليه مواطن وتعرض للصدم من ذات المركبة .



من جهتها قالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري" أن حادث صدم مركبة بجسم ثابت رصيف عام ودهس مشاة أدى إلى إصابة متوسطة .



وأضافت أن الحادث وقع بعد دوار محطة الباص السريع باتجاه الزرقاء وتم تعليل سبب الحادث تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركب.

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