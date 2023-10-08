بدء دورة صحفية تأسيسية في "بترا" لطلبة جامعة الزرقاء

الوكيل الاخباري - بدأت في مركز التدريب التابع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) اليوم الأحد، الدورة الصحفية التأسيسية الثانية لطلبة كلية الإعلام في جامعة الزرقاء الأهلية، وتستمر خمسة أيام بمشاركة 27 طالبا وطالبة .



وقال مدير التدريب في (بترا)، الزميل جميل البرماوي، إن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات إعداد وكتابة وصياغة الأخبار الصحفية، إضافة إلى الفنون الصحفية الأخرى وفق أفضل الممارسات المهنية، وبما يتواءم مع التطور في وسائل الإعلام والاتصال.

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