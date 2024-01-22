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الإثنين، 22-01-2024 01:19 م

بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

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الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات، عن بدء صرف دعم بدل المحروقات اليوم الاثنين، لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول 2023.

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ودعا الوريكات في بيان، إلى ضرورة مراجعة محطات الوقود المعتمدة لتعبئة مركباتهم بقيم الدعم، حتى نهاية الخميس 29 شباط.


ويأتي هذا الدعم وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.


وأضاف الوريكات، أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب، للتخفيف عن المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين، من خلال صرفها لمستحقيها.

 




 

 


 

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