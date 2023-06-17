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السبت، 17-06-2023 10:06 ص

بدء صرف دعم مشغلي وسائط النقل العام

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، أن صرف دعم مشغلي وسائط النقل العام، بدل المحروقات، لشهر أيار من العام 2023، اعتبارا من اليوم السبت.

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وقال مدير عام الهيئة عبد الرحيم الوريكات، إن صرف مستحقات الدفعة الثانية عن الربع الثاني لهذا العام، والتي تشمل شهر نيسان وأيار وحزيران، سيتم إغلاقها في نهاية شهر آب المقبل، وبعدها ستلغى الأرصدة في بطاقات المستحقين.


وأشار إلى ضرورة عدم تأخير الاستفادة من هذا القرار من قبل المشغلين المستفيدين قبل المدة المحددة والمعلن عنها.


وأضاف أن الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بتمديد الدعم المالي المقدم من الحكومة لمشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، مشيراً إلى أن الحكومة تحملت بدل الفرق في رفع الأجور عن الركاب وتعويضها إلى مشغلي وسائط النقل العام.

 




 

 


 

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