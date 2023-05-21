الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

وضع حجر الأساس لمبنى مشروع إدارة بيانات التحقيق الجنائي في الأمن العام

مواطن يقتل زوجته في عمان

ارتفاع عدد وفيات حادث بيادر وادي السير الى 4 - فيديو

يوم وظيفي في جامعة فيلادلفيا بمشاركة 47 شركة بمختلف القطاعات

عقل يتوقع تخفيض البنزين 5 قروش / لتر بتسعيرة الشهر القادم

"الأردنية لمتقاعدي الضمان" : 70% من المتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار

وكلاء السياحة: التأشيرة الشخصية للسعودية لا تسمح لحاملها أداء مناسك الحج

شمول 110 جهات حكومية بنظام المشتريات الالكتروني مطلع 2025

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

جيش الاحتلال يفجر ألغاما تحت جسر على نهر الأردن

الأحد، 21-05-2023 03:23 م

عقل يتوقع تخفيض البنزين 5 قروش / لتر بتسعيرة الشهر القادم

2523


الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط هاشم عقل أن تشهد أسعار المحروقات محلياً لشهر حزيران المقبل، انخفاضاً جيداً يتراوح من 3.5 قروش إلى 5 قروش.

اضافة اعلان


وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المُتوقع أن يكون هناك انخفاض على سعر بنزين (اوكتان 90) بنسبة 5.2%، ما يعادل 5 قروش، وانخفاض على سعر بنزين (اوكتان 95) 4%، ما يعادل 4.5 قروش.


وحول سعر الديزل، بيّن أنه من المُتوقع أن ينخفض السعر بنسبة 3.5% أي ما يعادل 3.5 قرش، وانخفاض على الكاز بنسبة  10% .


ونوه أن توقع هذا الانخفاض يأتي لآن خام برنت ما زال تحت ضغط شبح الركود الاقتصادي وضعف الطلب الصيني.


ونوه عقل أنه بالرغم وجود 10 أيام على نهاية الشهر إلا أنه من المتوقع أن لا يطرأ اختلاف كبير على نسب الانخفاض لان الأسواق ما زالت ضعيفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9952a3d7-1f38-4d66-9462-04ac6709df02

وضع حجر الأساس لمبنى مشروع إدارة بيانات التحقيق الجنائي في الأمن العام

مديرية الامن العام

مواطن يقتل زوجته في عمان

5202312114640610795718

ارتفاع عدد وفيات حادث بيادر وادي السير الى 4 - فيديو

WhatsApp Image 2023-05-21 at 3.54.45 PM

الهواري يشارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

63820280806301109438

كلية الدفاع الوطني تنفذ تمرين الأمن الوطني القيادة الواعدة

6d328c69-8ee1-4e38-bd3b-e65e3d83076d

يوم وظيفي في جامعة فيلادلفيا بمشاركة 47 شركة بمختلف القطاعات

أخبار متعلقة
محروقات

"هيئة الطاقة": سنلجأ للسقوف السعرية لتحديد أسعار المشتقات النفطية

5202314125340384231992

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والكاز والديزل من 0.1 إلى 4.1 % عالمياً

M63A4562

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

4202329122818416241760

عقل يطالب بتسعير المحروقات أسبوعياً للاستفادة من الانخفاض العالمي

1020223104733728715670

الحكومة ترفع أسعار الطحين الموحد 3.7 دينار للطن ولا تغيير على سعر الخبز

420232694810222420040

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)