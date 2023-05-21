عقل يتوقع تخفيض البنزين 5 قروش / لتر بتسعيرة الشهر القادم

الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط هاشم عقل أن تشهد أسعار المحروقات محلياً لشهر حزيران المقبل، انخفاضاً جيداً يتراوح من 3.5 قروش إلى 5 قروش.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المُتوقع أن يكون هناك انخفاض على سعر بنزين (اوكتان 90) بنسبة 5.2%، ما يعادل 5 قروش، وانخفاض على سعر بنزين (اوكتان 95) 4%، ما يعادل 4.5 قروش.



وحول سعر الديزل، بيّن أنه من المُتوقع أن ينخفض السعر بنسبة 3.5% أي ما يعادل 3.5 قرش، وانخفاض على الكاز بنسبة 10% .



ونوه أن توقع هذا الانخفاض يأتي لآن خام برنت ما زال تحت ضغط شبح الركود الاقتصادي وضعف الطلب الصيني.



ونوه عقل أنه بالرغم وجود 10 أيام على نهاية الشهر إلا أنه من المتوقع أن لا يطرأ اختلاف كبير على نسب الانخفاض لان الأسواق ما زالت ضعيفة.