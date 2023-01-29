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الأحد، 29-01-2023 07:26 م

بدء فعاليات التمرين العسكري المشترك "بستان الزيتون"

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات التمرين العسكري المشترك "بستان الزيتون"، الذي تنفذه كتيبة الملك فيصل الثاني/16 التابعة للواء الملك حسين بن علي مع الجانب البريطاني الصديق في أحد ميادين التدريب المخصصة.

ويهدف التمرين إلى اختبار مدى القدرة على تنفيذ عمليات القتال بالمناطق المبنية وعمليات الأمن الداخلي، إضافة إلى التدريب على عمليات الاستطلاع والتعامل مع الأهداف الأرضية المختلفة.

ويأتي هذا التمرين ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي مع الجانب البريطاني الصديق، لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية لأعلى المستويات للمشاركين فيه.

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