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الخميس، 12-01-2023 11:34 م

البلقاء التطبيقية تنظم فعاليات يوم الزيت والزيتون البلقاوي

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس فعاليات "يوم الزيت والزيتون البلقاوي" بحضور مدير زراعة البلقاء المهندس قيس أبو عميره.

وأشار نائب رئيس الجامعة الدكتور زكريا القضاة خلال رعايته فعاليات اليوم إلى أهمية تنظيم مثل هذا النوع من الأنشطة بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع مما يساهم في التعريف بزيت الزيتون وتسويقه وإبراز القيمة الغذائية العالية التي يتصف بها والسمعة التي يتمتع بها في مختلف الأسواق العربية والعالمية.

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