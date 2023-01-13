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الجمعة، 13-01-2023 10:25 م

نقابة المعاصر: كميات الزيت المنتجة هذا الموسم تحقق الاكتفاء الذاتي

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الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة أصحاب معاصر الزيتون انتهاء موسم عصر الزيتون للموسم الحالي، مؤكدة أن كميات الزيت المنتجة تحقق الاكتفاء الذاتي وحاجة المملكة للفترة القادمة.اضافة اعلان


ولفتت النقابة في بيان لها،  إلى تلافي جميع التحديات المتصلة بالتخلص من مادة الزيبار التي كانت تمثل إشكالية سابقة وتحدي بيئي كبير.

ودعت إلى تمديد فترة السماح لها للتخلص من مادة "الجفت" حتى حزيران المقبل، لاستكمال معالجة التحدي الذي يتعلق بالتخلص من تلك المادة وتحويلها لقوالب ليتم استخدامها لغايات التدفئة.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه الفترة التي تنتهي خلال نيسان المقبل غير كافية لتعليب مادة "الجفت" نظرًا لدخول فصل الشتاء، وحاجة هذه المادة للتنشيف قبل تكبيسها وقولبتها، مشيرة إلى أن "الجفت" ينتج من عملية عصر ثمار الزيتون ويكون على شكل نسيج نباتي يتشكل من الجزء الصلب من الثمرة ويسمى محليًا بجفت الزيتون.

وأشارت النقابة إلى تراجع حجم الاعتداءات على الأشجار الحرجية والاحتطاب الجائر في المناطق التي يتم استخدام "الجفت" فيها للتدفئة، مشيرة إلى أن استخدامات مادة "الجفت" ما زالت مقتصرة على تصنيعه كقوالب تستخدم بالتدفئة .

 




 

 


 

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