الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

برغم تأكيد التربية بعدم تعليق الدوام .. مدارس خاصة تقرر إنهاء الدوام مبكراً

الأردنية تعمم ببدء المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة

نقابة المحامين الأردنيين تتوقف عن الترافع اليوم - وثيقة

البلقاء التطبيقية في رسالة إلى جلالة الملك: نقف خلف مواقفك المشرفة

أول صورة للمستشفى المعمداني في غزة بعد قصف الاحتلال له ليلة أمس

خبير سياسات إعلامية وأمنية لـ الوكيل: قرار الأردن بإلغاء عقد القمة الرباعية مفصلي بالموقف العربي

"القرار حُسم".. كشف تفاصيل الغزو الإسرائيلي المرتقب لقطاع غزة

النفط يرتفع 2.3% مع تسارع الاحداث بالمنطقة

روسيا تعلق على جريمة مستشفى المعمداني في غزة

"الغارديان" تطرد رسام الكاريكاتير ستيف بيل بسبب رسمة لنتنياهو - صورة

عاجل

وزير الخارجية: عدم عقد القمة الرباعية لأنها لن تكون قادرة على وقف الحرب حاليا

الأربعاء، 18-10-2023 09:50 ص

برغم تأكيد التربية بعدم تعليق الدوام .. مدارس خاصة تقرر إنهاء الدوام مبكراً

التعليم الخاص (1)


الوكيل الإخباري - 
 

قررت عدد من المدارس الخاصة تعليق الدوام الدراسي أو إنهاء الدوام مبكراً قبل موعده المحدد اليوم الأربعاء برغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم على سير الدوام المدرسي بشكل طبيعي . 

اضافة اعلان


وأعلنت مدارس خاصة عن انتهاء الدوام المدرسي مبكراً ، وارسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ ابنائهم من المدارس بالرغم من ان العديد من هذه المدارس بعيدة عن مواقع السفارات التي تشهد وقفات .


وأرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد " بانهاء الدوام مبكراً ما احدث ارباك كبير بين الأهالي".


واستغرب أولياء أمور من سياسة استسهال تعليق الدوام او تعطيله الذي تنتهجه مدارس ومؤسسات تعليمية  بظروف مختلفة ، مشيرين في الوقت نفسه أنه من باب أولى ان تقوم المدارس بإقامة نشاطات تضامنية داخل المدارس لتعريف الطلبة بالقضية الفلسطينية والعدوان الذي يتعرض له الأشقاء في غزة لبناء جيل واعي لما يدور حوله .


وكانت وزارة التربية والتعليم نفت صدور أية قرارات بشأن تعليق دوام المدارس اليوم الأربعاء مؤكدة على سير دوام كافة المدارس بشكل طبيعي .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
F8s0FjGWQAA-WGR

الأردنية تعمم ببدء المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة

267707_18_1680977646

نقابة المحامين الأردنيين تتوقف عن الترافع اليوم - وثيقة

393334486_772617351338185_613423525981624452_n

البلقاء التطبيقية في رسالة إلى جلالة الملك: نقف خلف مواقفك المشرفة

الصفدي 2

بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء

8888د

جامعة تقرر تعليق الدوام اليوم الأربعاء

33

مندوب الأردن في الأمم المتحدة يطالب بتقديم المسؤولين عن مجزرة “المعمداني” للعدالة

أخبار متعلقة
M63A8879

التربية: بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي

9201818155111624016242

مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

1696606044390

أمسية شعرية إبداعية بمناسبة يوم المعلم

88888

حاصل على جائزة "التربوي المتميز" .. الدكتور الدهامشة يتحدث عن إرشاد الطلبة

M63A8882

إعلان أسماء المرشحين للدفعة الرابعة في برنامج إعداد وتأهيل المعلمين

M63A8882

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن