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الجمعة، 06-10-2023 06:43 م

أمسية شعرية إبداعية بمناسبة يوم المعلم

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة التربية والتعليم، من خلال إدارة النشاطات التربوية في الوزارة بمناسبة يوم المعلم، أمسية شعرية إبداعية شارك بها عدد من المعلمين الأدباء والشعراء وبحضور الأسرة التربوية والعديد من الفعاليات الشعبية والثقافية والمهتمين.

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وجاءت الأمسية التي رعاها مندوبا عن وزير التربية والتعليم، مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، وشارك فيها كل من الشعراء المعلم مهند العظامات والمعلمة ريما البرغوثي والمعلم بديع رباح والمعلم عدنان السعودي والمعلمة أميمة يوسف والمعلم خالد السبتي والمعلم سعيد يعقوب، احتفاء بالمعلمين الشعراء المبدعين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم .


وقدم الأديب المعلم عمران العنوز الذي أدار الأمسية، لمحة عن أعمال المشاركين الأدبية والشعرية.


من جانبه أكد الدكتور طويقات، أهمية تكريم المعلم والاحتفال بمناسبة يوم المعلم، والسعي إلى إيلاء المعلمين المكانة اللائقة بهم اعترافا بعطائهم .


وتتالى الشعراء المعلمون المبدعون منبر الأمسية في نصوص شعرية بديعة تتحدث عن المعلم، فصدحوا وتغنوا وأجادوا في شعرهم التي تنوعت فيها القراءات الشعرية بين الفصيح والنبطي وبتعابير شعرية قوية اتسمت بلغة صادقة وصور شعرية رائعة وبدلالات وثراء وفي بناء إيقاعي عذب.


وفي نهاية الأمسية كرم الطويقات ومدير مديرية النشاط الثقافي والفني ارب حناقطه، ورئيس قسم النشاطات الثقافية الدكتور موسى المومني، المعلمين المشاركين في الأمسية الشعرية.

 




 

 


 

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