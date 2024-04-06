برنامج رمضانيات يواصل فعالياته لليوم الثاني في مركز إربد الثقافي

الوكيل الإخباري - واصل برنامج رمضانيات 2024 فعالياته لليوم الثاني على التوالي في مركز إربد الثقافي، وذلك بحضور مساعد محافظ إربد منذر عكور، ومدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وأعضاء الهيئات الثقافية، وحشد من أبناء المجتمع المحلي.

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واشتملت فعاليات اليوم الثاني على كرنفال الأطفال قدمته "فرقة النجوم الصغار"، وعرض مسرحية بعنوان "قرية الثمار"، وفقرة المسحراتي، قدمها غازي الزيناتي.



كما اشتملت الفعاليات على معرض الكتاب ومنشورات وزارة الثقافة، وعرض فلكلوري قدمته فرقة مغير راحوب، وألعاب شعبية تراثية، إضافة إلى معرض الصناعات الثقافية والحرفية ومسابقات ثقافية منوعة.



يشار إلى أن فعاليات برنامج رمضانيات تأتي هذا العام احتفالًا باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ويتضمن البرنامج العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتناسب مع شهر رمضان المبارك.