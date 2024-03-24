الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مشروع قانون العفو العام تحت القبة الثلاثاء المقبل

الإعلامي محمد الوكيل يخضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح

ضبط 38 متسولا في إربد

القوات المسلحة ترسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الحكومة تُقر قانون العفو العام وتحيله لمجلس الأمَّة بصفة الاستعجال

الحكومة: 7355 سجيناً سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار

العجلوني: خطة لبناء كليتين طبية بالقرب من مستشفى الحسين السلط الجديد

إصابة سوري في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024

الأحد، 24-03-2024 08:21 م

28 مخالفة بحق منشآت تجارية في محافظة إربد

1711299716070


الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد المهندس عبد الحليم الجمرة، إن عدد المخالفات التي حررت بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان في جميع ألوية المحافظة بلغت 28 مخالفة.

اضافة اعلان


وأضاف الجمرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن جميع المخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية، باستثناء واحدة متعلقة بزيادة في السعر المعلن.


وذكر أن عدد الجولات في جميع ألوية المحافظة بلغت 26 جولة، وتم زيارة 628 منشأة تجارية، فيما بلغ عدد الشكاوى 9 جرى التعامل معها.


وأشار إلى أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، أسعارها مستقرة، وتراجعت أسعار بعض المواد الأخرى .


وبين أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن (02/7277715)، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أية شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1711302461763

تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

487325_1_1675627180

محاضرة دينية حول شهر رمضان بجامعة آل البيت

550094_4_1711300687

كريشان يرعى إفطار عمال الوطن ببلدية عين الباشا

1711215659212

841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

1711299485013

أمانة عمان والمعهد القضائي يوقعان مذكرة تفاهم

1706534836077

ثقافة الطفيلة تفتتح معرضاً للكتاب طيلة شهر رمضان

أخبار متعلقة
1711216701051

حوارية في مركز شابات كفرسوم حول فضائل رمضان

20751_4_1618679649

مخالفة 20 منشأة تجارية في إربد منذ بداية رمضان

1709624896786

مستشفى الجامعة يحدد مواعيد الدوام في رمضان

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

تنويه صادر عن الحكومة بشأن شهر رمضان

WhatsApp Image 2024-02-29 at 4.15.40 PM

العقبة الخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

427575_11_1709204199

نقابة المهندسين تطلق مشروع "إفطار صائم في غزة "