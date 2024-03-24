28 مخالفة بحق منشآت تجارية في محافظة إربد

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد المهندس عبد الحليم الجمرة، إن عدد المخالفات التي حررت بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان في جميع ألوية المحافظة بلغت 28 مخالفة.

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وأضاف الجمرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن جميع المخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية، باستثناء واحدة متعلقة بزيادة في السعر المعلن.



وذكر أن عدد الجولات في جميع ألوية المحافظة بلغت 26 جولة، وتم زيارة 628 منشأة تجارية، فيما بلغ عدد الشكاوى 9 جرى التعامل معها.



وأشار إلى أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، أسعارها مستقرة، وتراجعت أسعار بعض المواد الأخرى .



وبين أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن (02/7277715)، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أية شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.