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الإثنين، 28-08-2023 06:31 م

بزمن قياسي.. وزارة التنمية تستجيب لمناشدة نشرها الوكيل الاخباري

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن العمل جارٍ بالتنسيق مع جمعية الامداد الخيرية، على تجهيز مسكن، للسيدة واولادها، التي جرى ذكرها في خبر تحت عنوان "مشاهد تدمي القلوب .. عائلة أردنية تناشد أهل الخير" المنشور على موقع الوكيل الإخباري.

وقالت الوزارة لـ "الوكيل الإخباري"، إنه "من المتوقع أن يتم تسليم العائلة المنزل الجديد بعد استكمال الأعمال فيه في تشرين الاول المقبل، مشيرًة إلى أنه جرى منتصف الشهر الحالي، إعداد دراسة اجتماعية للأسرة لغاية الحصول على المساعدة المالية، وفي العام الماضي تم بالتنسيق مع جمعية جبل زمزم  على تزويد الاسرة بكرفان.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم المساعدات العينية من خلال الوزارة أو بالتنسيق مع جمعيات وتقديم المساعدة من السلف الطوارئ من التنمية أو صندوق المعونة وحسب الاستحقاق بالإضافة للبطاقات والقسائم حسب النظام.

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