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الخميس، 17-08-2023 11:33 م

14 طالبًا حققوا النجاح بامتحان التوجيهي بالدور التابعة للتنمية الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - حقق 14 طالبًا وطالبة من منتفعي الدور الإيوائية التطوعية والرعاية اللاحقة ودور تربية وتأهيل الأحداث، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".

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وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن رسالة التعليم من الأولويات التي تسعى لتجويدها بالتشارك مع دور الإيواء التطوعية والشركاء كافة، مشيرة أن الجهود التي بذلت أثمرت عن نجاح 14 طالبًا وطالبة، وتفوق إحدى الطالبات بمعدل 96 بالمئة.


وأشارت الوزارة إلى أنها تولي المنتفعين في دور الإيواء أهمية كبيرة، خاصة بمجال التعليم، مشددةً على استمرارها في تجويد خدماتها وتقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل بالمستقبل.


وبحسب الوزارة فانه سيتم إقامة حفل لتكريم الطلبة الناجحين الأسبوع المقبل، إضافة إلى تكريم منتفعة بعمر 16 عامًا لحفظها القرآن الكريم.

 




 

 


 

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