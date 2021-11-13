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السبت، 13-11-2021 01:43 م

بشار الخصاونة يوضح حقيقة تجديد عقده في إكسبو

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الوكيل الاخباري- أصدر بشار الخصاونة الموظف الذي تداول اسمه في كتب صادرة من هيئة الاستثمار لتجديد له، نافياً تماما ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات بخصوص تجديد عقده.

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وتالياً رد الموظف المحال إلى التقاعد الخصاونة:

انتشر أمس من خلال وسائل التواصل صورة خطاب مرفوع لرئاسة الوزراء يتضمن طلب شراء خدماتي للعمل في جناح المملكة في اكسبو دبي ونظرا لما تم تداوله من معلومات مغلوطة فقد رأيت من المناسب توضيح الحقائق.

فقد تشرفت بخدمة الوطن وأهله وقيادته لما يزيد على أربعة وثلاثين عاماً وفي عدد من المهام والمواقع داخل وخارج المملكة اسوة بكل ابناء الوطن الذين تشرفوا بخدمته ورد الجميل له ولقيادته وقد تم  إحالتي إلى التقاعد المبكر اعتباراً من 2020/12/31 تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بإحالة كل من تزيد خدمته عن ثلاثين عاماً.

وقبل ذلك كنت قد تشرفت بان اكون ضمن فريق العمل من ابناء الوطن الذين عملوا على ملف التحضير والاعداد لمشاركة المملكة في معرض اكسبو دبي العالمي 2020 وغيرها من المعارض العالميه  وقد انتهى عملي بهذا الملف منذ تاريخ احالتي للتقاعد في 2020/12/31، اما بخصوص الكتاب الذي تم تداوله فقد تضمن تنسيب شراء خدمات لاستمرار عملي بملف المشاركة، الا ان المعنيين برئاسة الوزراء قد رفضوا هذا التنسيب - علماً بأن الغايه منه استكمال اعمال وليس تنفيعاً او محسوبيه -ولم يعد لي بعد ذلك أي علاقة بهذا الملف لا من قريب أو بعيد.

كنت وما زلت وسأبقى ابن هذا الوطن، يُؤلمني ما يؤلمه، يؤذيني ما يؤذيه، افرح به اعيش معه ولأجله.

وجب التنويه احتراماً لكم وتقديراً لهذه القلوب التي تغار على حمى الوطن  كما يغارون على اعراضهم.

حفظ الله الوطن وأهله وقيادته من كل مكروه.

 

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