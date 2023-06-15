الصناعة والتجارة تبين سبب ارتفاع أسعار الدجاج في بعض المناطق

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أكدّ الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، ارتفاع أسعار الدجاج في بعض المناطق بناء على العرض والطلب ومنافسة المنتجين والمحلات التجارية.وقال البرماوي في تصريحات لإذاعة الأمن العام، إنّ أسعار الدجاج في السوق المحلية بشكل عام معتدلة، بناءً على الجولات التي تقوم بها فرق التفتيش الخاصة بالوزارة.وأشار إلى أنّ الوزارة ألغت السقوف السعرية للدجاج بعد عودة أسعاره إلى الانخفاض بعد فترة شهر رمضان المبارك.وبين أنّ كوادر التفتيش ومن خلال ورود بعض ملاحظات من جهات إعلامية فإنّها ستقوم بالتفتيش على المواقع التي وردت بحقها شكاوى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.