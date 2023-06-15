الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من برقين غرب جنين

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

تأجيل الأقساط المستحقة لموظفي جمعية إسكان الغباوي ديوان المحاسبة عن شهر حزيران

ايعاز من مفوض المدينة في العقبة بشأن المواد الغذائية

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الخليل

الأمن: القبض على 7 مروجين للمخدرات ومداهمة مطلوب مُصنف بالخطر

الصفدي: 200 ألف سوري وُلد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية

وزير خارجية هنغاريا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الخميس، 15-06-2023 09:32 ص

الصناعة والتجارة تبين سبب ارتفاع أسعار الدجاج في بعض المناطق

6294f29509926


الوكيل الإخباري - أكدّ الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، ارتفاع أسعار الدجاج في بعض المناطق بناء على العرض والطلب ومنافسة المنتجين والمحلات التجارية.اضافة اعلان


وقال البرماوي في تصريحات لإذاعة الأمن العام، إنّ أسعار الدجاج في السوق المحلية بشكل عام معتدلة، بناءً على الجولات التي تقوم بها فرق التفتيش الخاصة بالوزارة.

وأشار إلى أنّ الوزارة ألغت السقوف السعرية للدجاج بعد عودة أسعاره إلى الانخفاض بعد فترة شهر رمضان المبارك.

وبين أنّ كوادر التفتيش ومن خلال ورود بعض ملاحظات من جهات إعلامية فإنّها ستقوم بالتفتيش على المواقع التي وردت بحقها شكاوى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5848

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

648ac0b9ee543 (1)

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

353857841_571750575149029_6514127715058931257_n

تأجيل الأقساط المستحقة لموظفي جمعية إسكان الغباوي ديوان المحاسبة عن شهر حزيران

666

الحنيفات: نسعى إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي من التفاح والكاكا

محافظة-العقبة-كل-ما-يهمك-وأكثر

ايعاز من مفوض المدينة في العقبة بشأن المواد الغذائية

1686812685165

انطلاق معرض كتاب أزبكية عمان غدا

أخبار متعلقة
image

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

407765_1_1616491285

الأمن يُحذر من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار

52023219842984694066

توضيح أمني حول مخالفة مرافق السائق على الهوية في حال عدم ارتداء حزام الأمان

fWc8G6DWm4mbi0wBtRJnL7kGqrtjhBtB8drZ4Z34

الدوريات الخارجية تُحذر من الغبار على الطرق الجنوبية والشرقية

0L5A1485 - Copy

عمّان تستضيف اليوم منتدى الاستثمار والأعمال

520232117117354382875

الصناعة والتجارة تبيّن سبب إلغاء السقوف السعرية للدجاج