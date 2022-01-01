بعد التوقعات عن الأردن في 2022 .. مجاهد يتحدى حايك

الوكيل الإخباري - أعلن الفلكي الأردني عماد مجاهد تحديه للفلكي ميشيل حايك بعد التوقعات التي اعلنها عن الأردن في عام 2022.

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وقال مجاهد، في منشور عبر فيسبوك رصده" الوكيل الإخباري": "اتحدى المنجم ميشال حايك تقديم الأسباب العلمية التي بنى عليها توقعاته بخصوص الأحداث المتوقعة في الأردن لعام 2022".



وأكد "أن تنبؤات حايك معتمدة على الأحداث الحالية في الأردن ولو أنه لا يعلم ما يحدث في الأردن لما تمكن من نشر توقعاته المزعومة".

وقال مجاهد في منشور آخر:" اعمل في مجال الفلك منذ ٣٠ عاما ولا أجد أي علاقة بين النجوم والكواكب والشمس والقمر وبين حياتنا وسعادتنا وافراحنا واتراحنا

توقعات الابراج استخفاف بالعقول ونشر الأكاذيب والدجل والشعوذة".



وكان قد توقع الفلكي ميشيل حايك، أن يلعب الملك عبد الله الثاني دورا بارزا في أكثر من عملية مصالحة في المنطقة ما يجعله ركيزة أساسية في المنطقة في عام 2022.



وأضاف حايك، في لقاء عبر شاشة MTV اللبنانية مساء أمس الجمعة، أن القضاء الأردني برسم الاستهداف، ويتفاجأ الشعب الاردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة.



واضاف انه سيتم الكشف عن خطة لإعلان الاردن مملكة للسلام، وأوضح أن عمّان على موعد مع يوم أحمر قاسي.



وعن مجلس النواب ، توقع الحايك وجود أكثر من مرة شرارة تحركات سوف تندلع بالبرلمان الأردني، إلى جانب طوارئ تستدعي إقفال أكثر من جسر وطريق رئيسية لبعض الوقت .





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