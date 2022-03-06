بعد تعافيه من كورونا.. الخصاونة تحت قبة البرلمان

الوكيل الإخباري - شارك رئيس الوزراء بشر الخصاونة في الجلسة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الأحد، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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وكان مصدر مقرب من الخصاونة أكد لـ"الوكيل الإخباري"، في وقت سابق أن الرئيس سيعاود عمله بشكل وجاهي اعتبارا من اليوم الأحد.

وقال المصدر إن الحالة الصحية للخصاونة جيدة ولا يعاني من أي أعراض بعد إصابته بالفيروس.



يشار أن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أعلن يوم الاثنين 21 شباط الماضي، إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.



