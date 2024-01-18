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الخميس، 18-01-2024 01:31 م

بعد توقفه ليومين .. تلفريك عجلون يستقبل الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الاخباري - قال مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال، في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، أمجد الوديان، إن تلفريك عجلون يستقبل الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. 

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وأضاف الوديان لـ"الوكيل الاخباري" أن الرحلات المجدولة ستنطلق غداً والتي تم تأجيلها من عطلة نهاية الأسبوع الماضي بسبب المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة . 


توقع الوديان أن يشهد تلفريك عجلون ارتفاع بأعداد الزوار يومي الجمعة والسبت وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في المملكة.


وأكد أن التلفريك يتوقف عن العمل يوم الثلاثاء من كل أسبوع لغايات صيانة روتينية دورية، وتشمل الصيانة أعمال الفحص لكافة عناصر منظومة التلفريك؛ حفاظًا على سلامة مرتاديه ومرافقه.


وبلغ عدد زوار تلفريك عجلون منذ انطلاقه وحتى نهاية العام الماضي 270 ألف زائر، منهم 256 ألف أردني، و14 ألف زائر غير أردني، بحسب بيانات المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.


 




 

 


 

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