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بعد حادث سلحوب.. الأشغال تعزز طريق اربد -عمان بحواجز اسمنتية وتؤكد مطابقة الطريق لمواصفة السلامة

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الخميس، 14-12-2023 03:02 م

بعد حادث سلحوب.. الأشغال تعزز طريق اربد -عمان بحواجز اسمنتية وتؤكد مطابقة الطريق لمواصفة السلامة

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

 

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قالت وزارة الاشغال العامة والاسكان / المسؤولة عن الطرق الخارجية – النافذة ، انها عززت بعض المناطق على طريق اربد - عمان أمس بحواجز اسمنتية على حواف الطريق خصوصاً في الموقع الذي وقع فيه حادث الحافلة امس برغم وجود المصدات الفولاذية المتعارف عليها عند المنعطفات .


الناطق باسم وزارة الاشغال عمر المحارمة قال لـ "الوكيل الإخباري" ان طريق عمان – اربد وبالعكس، خضع للصيانة قبل اسابيع وانه مطابق للمواصفة العالمية الخاصة بسلامة الطرق. 


وأشار أن الطريق يحتوي على كافة إجراءات السلامة، من إنارة وشواخص تحذيرية والحواجز الحديدية على حوافه، وكاميرا المراقبة.


وكان قد وقع حادثان مروريان يوم أمس  على طريق اربد - عمان نتج عنهما 6 وفيات و38 إصابة، أحداهما على طريق نزول سلحوب باتجاه إربد 5 وفيات من الطالبات 35 اصابة ، والآخر بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا نتج عنه وفاة و 3 اصابات .


وعلل تقرير الحادث المروري الخاص بحادث حافلة سلحوب ان السبب يعود لفقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق ، في وقت طالب فيه العديد من المواطنين ايجاد حلول وتشديد الرقابة على الطريق الذي شهد العديد من الحوادث ، كان ابرزها حادث لحافلة بنفس الموقع بالعام 2008 ونتج عنه 24 وفاة 33 اصابة ، وشكل صدمة للشارع الاردني بسبب بشاعة الحادث .


 



 




 

 


 

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