الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

تعبئة 633 ألفا و637 أسطوانة غاز خلال 5 أيام

الى أين تتجه اسعار الذهب بالأردن ؟

الرئيس الروسي: ما يحدث في غزة كارثة

انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء .. والدة شهيدة العلم رؤى حمارشة ترثيها بكلمات مؤثرة

غزة: استشهاد 3679 طالبا منذ بدء العدوان

صحة غزة: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويحتجز أكثر من 70 شخصا داخله

الحرس الثوري الإيراني: لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل والنصر قريب

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 6.5 % خلال 10 أشهر

نتنياهو: أريد من قواتنا أن تستمر بحرب غزة حتى آخر جندي

3 شهداء في قصف الاحتلال على خان يونس

عاجل

غزة: استشهاد 3679 طالبا منذ بدء العدوان

الخميس، 14-12-2023 01:25 م

انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء .. والدة شهيدة العلم رؤى حمارشة ترثيها بكلمات مؤثرة

2 (32)


الوكيل الإخباري - نعت والدة الطالبة الجامعية رؤى حمارشة التي توفيت يوم امس بفاجعة تدهور حافلة على طريق سلحوب نتج عنه وفاة 5 طالبات واصابة 35 آخرين  .

اضافة اعلان


وقالت والدتها عبر صفحتها على فيسبوك :" "انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء" .. كانت ابنتي تعشقها ..جاء الموت لينتزعها من أحضاني وجرّدها  من اسمها وهُويّتها وترك لي على جبينها جثة رقم ٣ .. لله ما أعطى ولله ما أخذ .. ابنتي في ذمة الرحمن (رؤى رائد طاهر فارس حمارشة) إلى رحمة الله يا فلذة كبدي .. يا عمر الورد أنت .. يا فراشة قلبي .. إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم اغفر لها وتقبّلها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان"

وتم الصلاة على جثمانها بعد صلاة الظهر في مسجد التابعين بعد الجسور العشرة والدفن في مقبرة سحاب

انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A2287

تعبئة 633 ألفا و637 أسطوانة غاز خلال 5 أيام

1702551915720

كنعان: المشاريع الاستيطانية نهج استعماري لمصادرة الأراضي في القدس

WhatsApp Image 2023-12-14 at 13.44.10

الى أين تتجه اسعار الذهب بالأردن ؟

528240_4_1702546321

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

GBTEJbPWcAEx35q

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 6.5 % خلال 10 أشهر

GBTEJbPWcAEx35q

الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

أخبار متعلقة
GBOQtnwW4AEoE4A

منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

1220231311482242698835

لجنة التحقيق المرورية تكشف سبب حادث الحافلة في سلحوب

web 1

الأمن: 5 وفيات و35 إصابة بحادث تدهور حافلة عند نزول سلحوب