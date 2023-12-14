انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء .. والدة شهيدة العلم رؤى حمارشة ترثيها بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري - نعت والدة الطالبة الجامعية رؤى حمارشة التي توفيت يوم امس بفاجعة تدهور حافلة على طريق سلحوب نتج عنه وفاة 5 طالبات واصابة 35 آخرين .

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وقالت والدتها عبر صفحتها على فيسبوك :" "انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء" .. كانت ابنتي تعشقها ..جاء الموت لينتزعها من أحضاني وجرّدها من اسمها وهُويّتها وترك لي على جبينها جثة رقم ٣ .. لله ما أعطى ولله ما أخذ .. ابنتي في ذمة الرحمن (رؤى رائد طاهر فارس حمارشة) إلى رحمة الله يا فلذة كبدي .. يا عمر الورد أنت .. يا فراشة قلبي .. إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم اغفر لها وتقبّلها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان"



وتم الصلاة على جثمانها بعد صلاة الظهر في مسجد التابعين بعد الجسور العشرة والدفن في مقبرة سحاب



انا لله وانا اليه راجعون