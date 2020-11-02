بعد ما نشره الوكيل الإخباري .. التحفظ على أطنان من الذرة المعلبة في عمان

الوكيل الإخباري - خاص - صرّح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات ان المؤسسة تحفظت احترازيا على كمية من الذرة المعلبة قدرت بنحو (٩) طن، حيث ضبطت في إحدى المولات و في مستودع إحدى الشركات المستوردة في عمان، للاشتباه باحتوائها على قطع من الشاش.

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جاء ذلك ردّا على شكوى مواطنة ، لموقع "الوكيل الإخباري"، مفادها وجود شاش طبي في "علبة ذرة " بأحد المولات بالعاصمة عمان .

لمشاهدة المادة :

شاهد...علبة ذرة بداخلها شاش طبي في احد المولات بعمان



وبين مهيدات في تصريح حصري لـ"الوكيل الإخباري" ان فرق الرقابة والتفتيش في مديريتي المناطق والغذاء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة قامت بالتحرى عن مادة الذرة المعلبة للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية المعتمدة في المؤسسة والتي تقتضي خلوها من اي شوائب بما فيها الشاش.



وأشار مهيدات ان فرق التفتيش كشفت على المنتج في المول الذي تم الشراء منه وتتبعته وصولا إلى مصدره وهو مستودع يعود لإحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية حيث اثبت الفحص الحسي خلوه من الشاش.



وأضاف، ان فرق الرقابة سحبت عينات موسعة من المادة لغايات اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة في مختبرات المؤسسة والوقوف على سلامتها واتخاذ الاجراءات المناسبة على ضوء ذلك.



وشدد مهيدات على ان المؤسسة ولحماية صحة وسلامة المواطن كأولوية وطنية قصوى، فانها تتتبع كافة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق لضمان مطابقتها للقواعد الفنية المعتمدة محذرا بالوقت ذاته من أية محاولة للعبث بسلامة وصحة غذاء المواطن .

وفي السياق ذاته، تؤكد المؤسسة على دور المواطنين كشركاء استراتيجيين لها ولجهودها الرقابية في مسؤولية ضمان سلامة وجودة الغذاء داعية للإبلاغ عن أية ملاحظة او شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال وسائل التواصل التي يتم الاعلان عنها بشكل مستمر وتشمل خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪0795632000

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