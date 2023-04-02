بعد متابعة الصحة لانتشاره.. الطراونة يوضح حول فيروس "ماربورغ" وأعراضه

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



بعد اعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "ماربورغ" في دولتي غينيا و تانزانيا، أوضح استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة أن فيروس ماربورغ هو أحد الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة RNA وهو ليس حديثا بل تم اكتشافه عام ١٩٦٧ م، حيث ظهر هذا الفيروس في إحدى الدول الألمانية وكان الانتشار لهذا الفيروس محليا بعدها تفشي في بعض الدول الأفريقية .

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وأشار الطراونة أن الحيوان الناقل لهذا الفيروس هي خفافيش الفاكهة المصرية وتسمى بالروزيتوس وهذه الخفافيش عادة تتواجد في الكهوف وتتغذى على الفاكهة في مواسم معينة وقامت بنقل هذا الفيروس للبشر .



أما عن الأعراض، فقال إنها تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة والشعور بالإعياء في الجسم وتعب عام وآلام في المفاصل وتستمر هذه الأعراض لتظهر أعراض الجهاز الهضمي بالاسهال وآلام في البطن ثم يحدث نزف في الاغشية المخاطية وظهور بقع على الجسم.



وحول طرق انتقال المرض للانسان ، أكد الطراونة انه لا ينتقل عبر التنفس فهو ينتقل عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق السوائل الخارجة من الجسم وملامسة الأسطح الملوثة، مشيرا إلى أن فترة حضانة الفيروس في الجسم تكون من يومين إلى ثلاثة أسابيع ثم تبدأ الأعراض في الظهور بشكل مفاجئ .



وأكد انه لا يوجد علاج ولا لقاح لهذا الفيروس ويتم التعامل معه عن طريق إعطاء سوائل اذا انخفض الضغط وخفض الحرارة في حالة ارتفاعها لإعطاء الجسم مساحة للتعافي ولكن يعد من أشد الفيروسات فتكا ونسبة الوفاة مرتفعة جدا.



واختتم محذراً إن فيروس ماروبورغ يعتبر من الفيروسات الأكثر فتكا لأنه يؤدي إلى نسب وفاة بنسبة ٨٨ بالمئة وتحدث الوفاة نتيجة النقص الدوراني الحاد أو الصدمة الحادة التي تحدث نتيجة الجفاف الذي يحدث نتيجة للإصابة بهذا الفيروس ويجب على السلطات الصحية التعامل معه بشكل فوري بحال تفشيه .



وكان أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، أكد أن وزارة الصحة تتابع انتشار بعض حالات الحمة النزفية لفيروس ماربورغ في دولتي غينيا الاستوائية وتانزانيا.



وقال الشبول في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن وزارة الصحة وضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأوبئة تتابع باستمرار أي تطورات تتعلق بالفيروسات والأوبئة بشكل عام بغية التعامل معها.



وأشار الشبول إلى أنه سيتم إدراج موضوع هذا الفيروس على جدول أعمال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة القادم.



وأوضح الشبول أن فيروس ماربورغ الذي تم رصده في دولتين فقط بحسب منظمة الصحة العالمية هو من ضمن الأمراض حيوانية المنشأ القديمة، والذي ينتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوانات المصابة مثل القرود والخفافيش، وينتقل من الإنسان إلى الإنسان عن طريق التواصل المباشر وغير المباشر مع سوائل الجسم المصاب التي تشمل الدم والبول والبراز والقيئ واللعاب وغيرها من السوائل والافرازات التنفسية التي تحتوي على الفايروس بتركيزات عالية أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بسوائل جسم المريض.