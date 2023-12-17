بكلمات مؤثرة .. حاج أردني ينعى حفيده

الوكيل الاخباري - نعى الحاج أبو أسامة حفيده الشاب قصي أحمد العناني بكلمات مؤثرة بعد وفاته متأثراً بإصابته جراء حادث سير مؤسف عن عمر يناهز الـ 21 عاماً.

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ونشر الحاج أبو أسامة عبر صفحته على فيسبوك" انتقل الى رحمة الله تعالى ابن بنتي الغالي قصي احمد العناني اثر حادث مؤسف ولا نقول الا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".



وتابع" الله يرحمك يا سيدو، ربنا يجعلك من اهل الفردوس الأعلى ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، بدري يا قصي بدري يا خالي والله بدري".



وكان الحاج دعا بمنشور سابق له بالشفاء العاجل لحفيده إثر تعرضه لحادث سير أدخل على اثره المستشفى .



من جانبها نعت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة ومجلس اتحاد طلبة جامعة الطالب العناني من كلية الأعمال/قسم التسويق .











