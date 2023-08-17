بكنف عائلة جميعهم فاقدين للبصر .. قصة نجاح الطالبة الكفيفة يقين بمعدل 99%

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



من رحم المعاناة تولد العزيمة ، استطاعت الطالبة الكفيفة يقين زوكاري الحصول على معدل 99% بالفرع الأدبي بشهادة الثانوية العامة .



وبقصة نجاح لافتة ، امتازت الطالبة يقين بتحصيلها الدراسي وسط اسرة جميع افرادها فاقدين لنعمة البصر .

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وحول تفوقها بالثانوية العامة، قال عامر زوكاري والد يقين، والذي يعمل بتركيب العطور اضافة لتطوعه برئاسة احدى الجمعيات لرعاية المكفوفين باربد لـ " الوكيل الإخباري" ان ابنته كانت تدرس بعزيمة واصرار ولم تكل يوماً عن الوصول لهدفها بتحصيل معدل عالي وهو ما نجحت باتمامه بمعدل 99% بالفرع الأدبي .



واضاف ان مدرستها وفرت لها كافة السبل التي تساعدها على اتمام دراستها من خلال نظام "بريل" ومعلمين متخصصين لذلك بالاضافة لتلقي حصص الاونلاين .



وتابع بأنها ترغب في دراسة تخصص اللغة الإنجليزية، تحديدًا قسم الترجمة، في الجامعة.

واشار والدها ان شقيقها الذي يصغرها عمراً والذي يبلغ العشرة اعوام متفوق بتحصيله الدراسي والأول على شعبته في مدرسته .

وناشد والدها بتوفير منحة دراسية لها داخل جامعة اليرموك نظراً لظرفها وعدم امكانيتها التنقل عبر وسائل المواصلات ، ورغبتها باتمام دراستها وان تكون من بين احدى اعضاء هيئة تدريس جامعة اليرموك مستقبلاً .



من جهته، قال مُعلم الطالبة يقين ، أستاذ اللغة العربية معن الدقامسة، الذي قام باعطاءها حصص دراسية عن طريق الانترنت ، ان يقين زوكاري تعد واحدة من أكثر الطلاب اجتهادا واهتمامًا.



وأشار إلى أنها استمعت للدروس عبر الإنترنت وعن طريق السمع، وكانت مثابرة في متابعة دروسها باتقان.