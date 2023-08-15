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الثلاثاء، 15-08-2023 09:46 ص

الأمن يُخصص رقم للتبليغ عن إطلاق العيارات النارية والمواكب المُعيقة للسير

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الوكيل الإخباري - خصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتس اب لتلقي البلاغات واستقبال الصور والفيديوهات عن حالات إطلاق العيارات النارية و المواكب المعيقة للسير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة ( التوجيهي) في الأردن يوم غدٍ الأربعاء.

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وقالت المديرية في بيان نشرته عبر "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعزيز الانتشار والرقابة، ومتابعة البلاغات حتى القبض على مطلقي النار وصاحب المناسبة، وضبط الأسلحة، ورصد التجاوزات وضبط المخالفات المرورية التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت على أهمية الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية، و المواكب المعيقة للسير.

ومن المُقرر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم يوم غدٍ الأربعاء الساعة 4 عصراً نتائج الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني المُخصص.

 




 

 


 

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