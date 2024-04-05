بلدية إربد الكبرى تنفذ مشروعات فتح وتعبيد للطرق

الوكيل الاخباري - واصلت بلدية إربد الكبرى تنفيذ مشروعات فتح وتعبيد الطرق ووضع الخلطات الإسفلتية الساخنة في شوارع المدينة والبلدات التابعة لها ضمن مشروع إعادة تأهيل وإنشاء الطرق والشوارع ذات الأولية.

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وقالت الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، اليوم الجمعة، إن دائرة التنفيذ والصيانة في البلدية استحدثت وفرشت عددًا من الطرق في منطقة سال، بالمناطق المقسمة وغير المقسمة، وبيت راس و علعال ومرو والمغير.



وأوضح، أن البلدية درست أوضاع الطرق والشوارع في منطقة حوارة وتم وضع الخطط اللازمة لعمل صيانة وتعبيد وفتح الطرق في المنطقة