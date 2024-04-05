الجمعة 05-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية إربد الكبرى تنفذ مشروعات فتح وتعبيد للطرق

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الجمعة، 05-04-2024 08:48 م

بلدية إربد الكبرى تنفذ مشروعات فتح وتعبيد للطرق

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الوكيل الاخباري - واصلت بلدية إربد الكبرى تنفيذ مشروعات فتح وتعبيد الطرق ووضع الخلطات الإسفلتية الساخنة في شوارع المدينة والبلدات التابعة لها ضمن مشروع إعادة تأهيل وإنشاء الطرق والشوارع ذات الأولية.

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وقالت الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، اليوم الجمعة، إن دائرة التنفيذ والصيانة في البلدية استحدثت وفرشت عددًا من الطرق في منطقة سال، بالمناطق المقسمة وغير المقسمة، وبيت راس و علعال ومرو والمغير.


وأوضح، أن البلدية درست أوضاع الطرق والشوارع في منطقة حوارة وتم وضع الخطط اللازمة لعمل صيانة وتعبيد وفتح الطرق في المنطقة

 




 

 


 

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