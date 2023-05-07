بلدية اربد الكبرى تفوز بمسابقة Urban95 الدولية

الوكيل الإخباري- سطرت بلدية اربد الكبرى انجازاً جديداً يضاف الى إنجازاتها السابقة، بعد ان استطاعت الفوز بالمركز الأول في مسابقة Urban95 الدولية، الذي شاركت بها 80 بلدية من مختلف دول العالم وجاءت ضمن سياق دورة تدريبة عن بعد لمدة شهر ونصف شاركت فيها البلدية.

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وتهدف هذه المسابقة إلى التعريف بمفاهيم الطفولة المبكرة ومساعدة البلديات للتخطيط والتصميم المستدام وتطوير البنية التحتية والنقل المستدام.



وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان الهدف من المشاركة بهذه المسابقة التغلب على عدد من التحديات التي واجهت العمل في مراحل سابقة خاصة تلك المتعلقة بالحدائق العامة ومنها ضعف التخطيط والتصميم المستدام للفضاءات والمساحات الخضراء، وبدء التركيز على الفئة العمرية ما دون خمس سنوات، وذوي الإعاقة منهم، والقائمين على رعايتهم.



من جهتها بينت مستشارة رئيس البلدية لشؤون العلاقات والبرامج الدولية المهندسة رهام الجمال أن البلدية استعانت بمقترح المشروع التجريبي الذي تنفذه مؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية في حديقة الاشرفية بمنطقة البارحة وقدمته نموذجاً لهذه المسابقة.



وبينت الجمال ان اربد كانت الأولى ضمن عشر بلديات تم اعلان فوزها في المسابقة، وهو ما يؤهلها الحصول على عدد من المنح الخاصة ببعض البرامج التي تنفذ على ارض الواقع ومن أهمها انشاء مركز لبرامج الطفولة المبكرة وحديقة للعب وفضاءات خضراء مفتوحة في أكثر من موقع ضمن حدود اربد الكبرى.