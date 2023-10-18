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بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 11:21 ص

بلدية اربد تطلق حملة قلوبنا مع غزة

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الوكيل الإخباري - أعلن مجلس بلدية اربد الكبرى إطلاق حملة "قلوبنا مع غزة" التي تهدف لجمع التبرعات للأهل الصامدين في غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع العدوان والظلم.

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وحسب رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان هذه الحملة بدأت صباح اليوم الأربعاء بجمع التبرعات المقدمة من قبل موظفي البلدية كل حسب قدرته وما يرغب به، مبيناً انها ستشمل إقامة أيام مفتوحة لجمع التبرعان من مواطني المدينة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.


وأضاف الكوفحي ان مجلس بلدية اربد الكبرى اتخذ قراراً بالإجماع بإطلاق حملة جمع تبرعات لإغاثة إخواننا وأهلنا في غزة، مؤكداً ان هذا القرار يأتي انسجاماً مع الواجبات الوطنية والمسؤولية الكبرى الملقاة على جميع الأردنيين.


وأهاب الكوفحي بجميع موظفي البلدية ومواطني المدينة وساكنيها بأهمية التفاعل مع هذه الحملة خاصة ان أهلنا في غزة يدافعون عن وطنهم وعن شرف الأمة كاملة.

 




 

 


 

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