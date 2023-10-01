شاهد .. تساقط أمطار أول تشرين على الأردن اليوم الأحد- فيديو

الوكيل الإخباري - تساقطت الأمطار، صباح اليوم الأحد، على مناطق شمال الأردن، خلال تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة.



وبيّنت مقاطع فيديو وثقها مواطنين، تساقط حبات الخير على مناطق في محافظة إربد وغيرها من المناطق، مبينين أن تساقط الأمطار استمر لأكثر من ساعة في بعض الأوقات.



وقالت دائرة الأرصاد الجوية في نشرتها، إنه اعتبارا من اليوم الأحد تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، هنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى .

اضافة اعلان