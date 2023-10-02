الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 02-10-2023 06:19 م

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

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الوكيل الاخباري - بحث مجلس تنفيذي لواء الوسطية في إربد، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، استعدادات الدوائر المعنية لفصل الشتاء.

وأكد متصرف اللواء الدكتور زيد الهباهبة، خلال ترأسه الاجتماع، أهمية العمل التشاركي بين مختلف الدوائر المعنية والبلديات للتعامل مع أي حالات طارئة تحدث خلال فصل الشتاء، وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم فتح غرفة عمليات رئيسة بمبنى المتصرفية لهذا الغرض.

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