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الإثنين، 02-10-2023 05:45 م

88 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري -انخفضت صادرات محافظة إربد لشهر أيلول الماضي إلى 88 مليون دولار، مقابل 107.9 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة 19 بالمئة، بحسب القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد.

وقال رئيس الغرفة هاني ابو حسان، إن مدينة الحسن الصناعية استأثرت بالحجم الأكبر من صادرات المحافظة بقيمة 81.6 مليون دولار تلتها مدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت 5.5 مليون دولار في حين توزعت باقي الصادرات على مناطق أخرى في المحافظة.

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